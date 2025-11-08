Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan istakao je da je srpski fudbal na dvostruko nižem nivo od ruskog, ali da u dresu beogradskog kluba ima priliku da igra evropska takmičenja, što u bivšim klubovima nije bio slučaj.

Nair Tiknizjan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Jermenski fudbaler je letos stigao na "Marakanu" nakon tri odlične sezone u dresu moskovske Lokomotive.

"Neću da lažem i tvrdim da je prvenstvo Srbije jače od ruskog. Ne, naprotiv, ruska liga je za dva nivoa jača, i to sam znao kada sam dolazio u Srbiju. Ali ovde postoji nešto što, nažalost, trenutno u Rusiji nema - evropska takmičenja", istakao je on.

Jermen je dao zanimljivu opservaciju po pitanju razlike kvaliteta klubova sa kojima se Zvezda suočava u domaćem šampionatu i na evropskoj sceni, što nužno utiče i na donošenje odluka.

"Danas igraš protiv Spartaka iz Subotice, a već za tri dana protiv Lila. Brzina donošenja odluka je potpuno drugačija. Zato, kada igraš u domaćem prvenstvu, moraš da radiš maksimalno, bez bez obzira na protivnika. To je ovde osnovno pravilo, osnovna postavka", zaključio je on.

