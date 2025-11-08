Tim Nenada Lalatovića slavio golom sa bele tačke.
NOVA TRI BODA ZA MLADOST: Pao i Napredak!
Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su kao gosti kruševački Napredak1:0 u meču 15. kola Superlige.
Strelac jedinog gola bio je Filip Žunić u 5. minutu iz penala.
Nenad Lalatović
Prethodno, sudija Milanović je procenio da je Miladinović nepropisno oborio Bojića pred golom domaćih, nakon što je Ćirić poslao upotrebljivu loptu ka petercu.
Superliga, 15. kolo
Subota:
Radnik - OFK Beograd 1:0 (0:0)
Ovusu 66.p
Napredak - Mladost 0:1 (0:1)
Žunić 6
Radnički Niš - Vojvodina (u toku)
Radnički 1923 - Čukarički 1923 (odloženo)
Nedelja:
14:00 Železničar - Javor
16:00 Spartak - Crvena zvezda
17:00 IMT - TSC
18:30 Partizan - Novi Pazar
