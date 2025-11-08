Slušaj vest

Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su kao gosti kruševački Napredak1:0 u meču 15. kola Superlige.

Strelac jedinog gola bio je Filip Žunić u 5. minutu iz penala.

Nenad Lalatović Foto: Starsport

Prethodno, sudija Milanović je procenio da je Miladinović nepropisno oborio Bojića pred golom domaćih, nakon što je Ćirić poslao upotrebljivu loptu ka petercu.

Superliga, 15. kolo

Subota:

Radnik - OFK Beograd 1:0 (0:0)
Ovusu 66.p
Napredak - Mladost 0:1 (0:1)
Žunić 6
Radnički Niš - Vojvodina (u toku)
Radnički 1923 - Čukarički 1923 (odloženo)

Nedelja:

14:00 Železničar - Javor
16:00 Spartak - Crvena zvezda
17:00 IMT - TSC
18:30 Partizan - Novi Pazar

