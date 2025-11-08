CRNE MAČKE ZAUSTAVILE TOBDŽIJE U 94. MINUTU: Sanderlend osvojio bod protiv Arsenala golom u nadoknadi vremena
Fudbaleri Sanderlenda odigrali su na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Arsenala, u utakmici 11. kola Premijer lige.
Sanderlend je poveo u 36. minutu golom koji je postigao Danijel Balard, a Arsenal je izjednačio pogotkom Bukaja Sake u 54. minutu.
Londonska ekipa povela je golom Leandra Trosara u 74. minutu, a bod Sanderlendu obezbedio je Brajan Brobi u četvrtom minutu nadoknade vremena.
Arsenal je prvi na tabeli sa 26 bodova i ima sedam bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija.
Sanderlend je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem i
posle ukupno četvrtog nerešnog rezultata u ligi zauzima treće mesto na tabeli sa 19 bodova.
U sledećem kolu Arsenal će dočekati Totenhem, a Sanderlend će u Londonu igrati protiv Fulama.
Večeras igraju još Čelsi - Vulverhempton.