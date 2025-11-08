Slušaj vest

Fudbaleri Sanderlenda odigrali su na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Arsenala, u utakmici 11. kola Premijer lige.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Sanderlend je poveo u 36. minutu golom koji je postigao Danijel Balard, a Arsenal je izjednačio pogotkom Bukaja Sake u 54. minutu.

Londonska ekipa povela je golom Leandra Trosara u 74. minutu, a bod Sanderlendu obezbedio je Brajan Brobi u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Arsenal je prvi na tabeli sa 26 bodova i ima sedam bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija.

Sanderlend je drugu uzastopnu utakmicu završio remijem i

  posle ukupno četvrtog nerešnog rezultata u ligi zauzima treće mesto na tabeli sa 19 bodova.

U sledećem kolu Arsenal će dočekati Totenhem, a Sanderlend će u Londonu igrati protiv Fulama.

Večeras igraju još Čelsi - Vulverhempton.

