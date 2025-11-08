Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine pobedili su na Čairu ekipu niškog Radničkog 1:0 u 15. kolu Superlige Srbije i dodatno se primakli vodećima Partizanu i Crvenoj zvezdi.

Strelac jedinog gola bio je Džon Meri u 75. minutu.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Asistent je bio Stefan Bukinac koji je ubacio pred gol, tamo je najviši u skoku bio snažni Nigerijac, šutirao glavom i savladao golmana Nišlija Stanivukovića.

Vojvodina je tako nastavila dobar niz rezultata, pobednički, i sada se sasvim primakla Partizanu i Zvezdi, istina uz meč više od "večitih rivala".

BONUS VIDEO: