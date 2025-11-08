Vojvodina savladala Radnički u Nišu sa 1:0.
trijumf
VOJVODINA PRIŠLA VEČITIMA: Velika pobeda na Čairu!
Slušaj vest
Fudbaleri Vojvodine pobedili su na Čairu ekipu niškog Radničkog 1:0 u 15. kolu Superlige Srbije i dodatno se primakli vodećima Partizanu i Crvenoj zvezdi.
Strelac jedinog gola bio je Džon Meri u 75. minutu.
Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Asistent je bio Stefan Bukinac koji je ubacio pred gol, tamo je najviši u skoku bio snažni Nigerijac, šutirao glavom i savladao golmana Nišlija Stanivukovića.
Vojvodina je tako nastavila dobar niz rezultata, pobednički, i sada se sasvim primakla Partizanu i Zvezdi, istina uz meč više od "večitih rivala".
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši