Fudbaleri Borusije iz Menhengladbaha pobedili su na svom terenu Keln 3:1, u utakmici 10. kola Bundeslige.
Fudbal
KELN PAO U MENHENGLADBAHU: Borusija ubedljiva na svom terenu
Slušaj vest
Domaći su poveli golom Filipa Sandera u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, a prednost je udvostručio Kevin Diks u 61. minutu iz jedanaesterca.
Treći gol postigao je Haris Tabaković u 64. minutu, a konačan rezultat postavio je Luka Valdšmit u drugom minutu nadoknade iz jedanaesterca.
Posle druge uzastopne pobede u ligi Borusija Menhengladbah zauzima 12. mesto na tabeli sa devet bodova.
Keln je pretrpeo četvrti poraz i ima 14 bodova na devetom mestu na tabeli.
(Beta)
Reaguj
Komentariši