Domaći su poveli golom Filipa Sandera u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, a prednost je udvostručio Kevin Diks u 61. minutu iz jedanaesterca.

Treći gol postigao je Haris Tabaković u 64. minutu, a konačan rezultat postavio je Luka Valdšmit u drugom minutu nadoknade iz jedanaesterca.

Posle druge uzastopne pobede u ligi Borusija Menhengladbah zauzima 12. mesto na tabeli sa devet bodova.

Keln je pretrpeo četvrti poraz i ima 14 bodova na devetom mestu na tabeli.

(Beta)

