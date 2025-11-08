Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su na svom terenu Levante 3:1, u utakmici 12. kola španskog prvenstva.
RASPOLOŽENI GRIZMAN REŠETAO LEVANTE: Ateltiko Madrid siguran na svom terenu
Atletiko je poveo autogolom koji je Dela postigao u 12. minutu, a izjednačio je Manu Sančes u 21. minutu.
Domaći su pobedili golovima dvostrukog strelca Antoana Grizmana, u 61. i 80. minutu.
Posle četvrte uzastopne pobede, ukupno sedme u ligi, Atletiko se popeo na treće mesto na tabeli sa 25 bodova.
Levante je u poslednje četiri utakmice osvojio bod i posle sedmog poraza zauzima 17. mesto sa devet bodova.
U sledećem kolu Atletiko će igrati na gostujućem terenu protiv Hetafea, a Levante će igrati u Valensiji.
(Beta)
