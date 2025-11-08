Slušaj vest

Atletiko je poveo autogolom koji je Dela postigao u 12. minutu, a izjednačio je Manu Sančes u 21. minutu.

Domaći su pobedili golovima dvostrukog strelca Antoana Grizmana, u 61. i 80. minutu.

Posle četvrte uzastopne pobede, ukupno sedme u ligi, Atletiko se popeo na treće mesto na tabeli sa 25 bodova.

Levante je u poslednje četiri utakmice osvojio bod i posle sedmog poraza zauzima 17. mesto sa devet bodova.

U sledećem kolu Atletiko će igrati na gostujućem terenu protiv Hetafea, a Levante će igrati u Valensiji.

(Beta)