Fudbaleri Parme odigrali su na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Milana, u utakmici 11. kola Serije A.
MILAN PROSUO DVA GOLA PREDNOSTI: Parma došla do važnog boda
Milan je poveo u 12. minutu golom Aleksisa Salemakersa, a prednost je udvostručio Rafael Leao u 25. minutu iz jedanaesterca.
Parma je smanjila golom Adrijana Bernabeua Garsije u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a bod je obezbedio Enriko Del Prato u 62. minutu.
Milan je četvrti put u ligi odigrao nerešeno i drugi je na tabeli sa 22 boda, koliko ima i prvoplasirani Napoli uz utakmicu manje.
Parma je nastavila niz bez pobede, a posle petog remija ima osam bodova na 17. mestu na tabeli.
(Beta)
