Milan je poveo u 12. minutu golom Aleksisa Salemakersa, a prednost je udvostručio Rafael Leao u 25. minutu iz jedanaesterca.

Parma je smanjila golom Adrijana Bernabeua Garsije u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a bod je obezbedio Enriko Del Prato u 62. minutu.

Milan je četvrti put u ligi odigrao nerešeno i drugi je na tabeli sa 22 boda, koliko ima i prvoplasirani Napoli uz utakmicu manje.

Parma je nastavila niz bez pobede, a posle petog remija ima osam bodova na 17. mestu na tabeli.

(Beta)

