Fudbaleri Čelsija pobedili su Vulverhempton rezultatom 3:0 u 11. kolu Premijer lige.

Čelsi je drugi put u nizu trijumfovao u Premijer ligi, nakon što je u prethodnom kolu savladao Totenhem, a ekspresno je zaboravljen kiks protiv Karabaga u Ligi Evrope.

Sa druge strane, Vulvsima nije pomogla šok terapija promenom trenera, pa su upisali peti poraz zaredom u svim takmičenjima i ostali su zakucani za dno tabele sa samo dva osvojena boda u 11 kola.

"Plavcima" je, doduše, bilo potrebno dosta vremena da probiju bedem gostiju, ali su to uspali da urade za manje od 15 minuta.

Prvi gol na meču postigao je defanzivac Gusto u 51. minutu, a za 2:0 pobrinuo se Žoao Pedro u 65.

Pedro Neto je u 73. povisio na, kako se ispostavilo, konačnih 3:0.

