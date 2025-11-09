Slušaj vest

Nastavlja se antisrpski haos u Hrvatskoj. Pošto su navijači Hajduka imali svoj šou i prekinuli Dane srpske kulture 3. novembra nacističkim i ustaškim pokličima, a onda se i više hiljada ljudi okupilo na ulicama Splita i Zagreba tražeći oslobođenje uhapšenih nakon navedenog skandala, desio se incident na meču šampionata Hrvatske.

Hajduk i Osijek igrali su derbi meč 13. kola Prve HNL, domaćin je slavio sa 2:0 golovima Filipa Krovinovića i Mišela Šega, a u centar pažnje dospeli su navijači gostujućeg tima.

Popularna "kohorta" stala je uz "torcidu" i poslala poruku podrške domaćim navijačima, ali i "braniteljima".

- "Kohorta" uz "torcidu" i "branitelje" - stajalo je na transparentu navijačke grupe koja je u malom broju došla na ovu utakmicu.

Pogledajte i vi kako je izgledao sporni transparent:

