Juventus i Torino su odigrali bez golova u "Derbiju dela Mole", a nakon meča čitava Italija ponovo je fokusirana na Dušana Vlahovića.

Razlog nije ni izvanredno ni loše izdanje, već njegova sposobnost da pokaže koliko njegov karakter znači za "staru damu".

Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi trener, Lučano Spaleti, zamenio je Vlahovića u 65. minutu, a zajedno sa njim napustio je teren i Konseisao.

TV kamere su zabeležile napetu scenu na klupi – Portugalac je besneo, dok je Vlahović pokušavao da ga smiri, grleći ga u tom trenutku.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Juventus je prekinuo niz od dve pobede, a posle četvrtog remija u prvenstvu zauzima peto mesto na tabeli sa 19 bodova.

Torino je treću uzastopnu utakmicu završio nerešeno, ima ukupno pet remija u ligi i 11. je na tabeli sa 14 bodova.

