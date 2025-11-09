Ilustracija: Ovako je bilo prošle sezone kada su igrali ovi timovi

Slušaj vest

Novi ogroman skandal u srpskom fudbalu. Ovoga puta u režiji fudbalera iz Zonske lige Beograd. Sve se dešavalo na terenu na Adi Ciganliji tokom duela BSK 1926 i Vrčina.

Od uvodnih minuta okršaja bila je primetna tenzija u redovima gostiju iz Vrčina, a stvari su kulminirale u trećem minutu nadoknade vremena, otkriva Sportski žurnal.

Šta se tada dogodilo?

Prvi je glavni arbitar Lazar Jančevski pri rezultatu 1:1 dosudio opravdani jedanaesterac za domaćina. Odgovornost je preuzeo kapiten Aleksandar Marić, a golman Kovačević se istakao odbranom. Ipak, prvi pomoćni sudija Lazar Milovanović je signalizirao da je Kovačević istrčao ispred linije pre vremena, pa je odlučeno da se izvođenje penala ponovi.

Vrčinci su u tom momentu izgubili kontrolu, a najratoborniji je bio Luka Ćorović koji se zaleteo i iz sve snage odgurnuo sudiju Lazara Milosavljevića koji je odleteo dva metra i udario glavom o zemlju. I ostali igrači iz gostujućeg tabora su odlučili da se obračunaju sa prvim pomoćnikom, te je tenzija tek posle pet minuta dovedena pod kontrolu.

Isključenja i prekid

Usledile su sankcije: Luka Đorović i Uroš Ivković su su zbog učestvovanja u napadu na pomoćnog sudiju dobili direktne crvene kartone, a Vrčinci posle haosa koji su izazvali nisu želeli da ostanu na terenu, te su isti napustili pre nego što je meč zvanično priveden kraju. Naravno, ovo je tek početak, očekuje se žestoka reakcija Marka Osmajlića, komesara za takmičenje u Zonskoj ligi Beograd. Ovakve stvari su apsolutno nedopustive.