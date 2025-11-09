Slušaj vest

Novi ogroman skandal u srpskom fudbalu. Ovoga puta u režiji fudbalera iz Zonske lige Beograd. Sve se dešavalo na terenu na Adi Ciganliji tokom duela BSK 1926 i Vrčina.

Od uvodnih minuta okršaja bila je primetna tenzija u redovima gostiju iz Vrčina, a stvari su kulminirale u trećem minutu nadoknade vremena, otkriva Sportski žurnal.

Šta se tada dogodilo?

Prvi je glavni arbitar Lazar Jančevski  pri rezultatu 1:1 dosudio opravdani jedanaesterac za domaćina. Odgovornost je preuzeo kapiten Aleksandar Marić, a golman Kovačević se istakao odbranom. Ipak, prvi pomoćni sudija Lazar Milovanović je signalizirao da je Kovačević istrčao ispred linije pre vremena, pa je odlučeno da se izvođenje penala ponovi.

Vrčinci su u tom momentu izgubili kontrolu, a najratoborniji je bio Luka Ćorović koji se zaleteo i iz sve snage odgurnuo sudiju Lazara Milosavljevića koji je odleteo dva metra i udario glavom o zemlju. I ostali igrači iz gostujućeg tabora su odlučili da se obračunaju sa prvim pomoćnikom, te je tenzija tek posle pet minuta dovedena pod kontrolu.

Isključenja i prekid

Usledile su sankcije: Luka Đorović i Uroš Ivković su su zbog učestvovanja u napadu na pomoćnog sudiju dobili direktne crvene kartone, a Vrčinci posle haosa koji su izazvali nisu želeli da ostanu na terenu, te su isti napustili pre nego što je meč zvanično priveden kraju. Naravno, ovo je tek početak, očekuje se žestoka reakcija Marka Osmajlića, komesara za takmičenje u Zonskoj ligi Beograd. Ovakve stvari su apsolutno nedopustive.

Ne propustiteFudbalVODILI SU DO 88. MINUTA, A ONDA JE NJIHOV NAVIJAČ REŽIRAO SKANDAL! Sudija je posle ovoga odmah prekinuo utakmicu, fudbaleri ostali u neverici
Sudija je prekinuo utakmicu Standard - Antverp
FudbalSKANDAL DRMA OSTRVO - POLICIJA PRONAŠLA VIDEO-DATOTEKU: Bivši engleski sudija optužen za pravljenje nepristojne slike deteta
FudbalSKANDALOZNI SUDIJA OPET U CENTRU PAŽNJE: Priznao da je gej, ušmrkavao "beli prah" tokom EP, a sada ga čeka suspenzija zbog vređanja Klopa
Dejvid Kut
FudbalSKANDAL POTRESA SVET FUDBALA! Sudija uhapšen zbog nedosuđenog penala! Preti mu sedam godina zatvora!
Bogdan Golovko
FudbalKOLINA OTKRIO - NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! Uvedeno pravilo koje će maksimalno kontrolisati šta rade golmani!
Pjerluiđi Kolina
FudbalSPEKTAKULARAN SNIMAK! Kako je sudija video majstoriju zvezde Čelsija: Ovo morate pogledati! (VIDEO)
Screenshot 2025-06-17 124640.jpg

Ognjen Dobrić trojka sa pola terena Izvor: Arena 1 Premium