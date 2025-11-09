Izveo je pravo čudo...
Fudbal
IZ MRTVOG UGLA ZAKUCAO U RAŠLJE! EVROPA LEPŠI GOL DUGO NIJE VIDELA! Ovo je čista umetnost! Dijaz iz nemoguće situacije skinuo pauka, svi se hvatali za glavu!
Luis Dijaz koji nosi dres minhenskog Bajerna ponovo oduševljava navijače. Njegov gol protiv Union Berlina jedan je od najlepših, a u isto vreme i najtežih ovogodišnje sezone.
Bivši igrač Liverpula briljira u dresu nemačkog giganta, a sjajnu formu potvrdio je verovatno najefektnijim pogotkom dosad, što je njegov šesti gol u Bundesligi.
Luis Dijaz Foto: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia
U 38. minutu Dijaz je pokazao čistu magiju: dok je lopta išla ka gol-autu, uspeo je klizećim startom da je zadrži, zadržavajući kontrolu i osećaj za igru.
U sledećem trenutku, jednim majstorskim dodirom poslao je loptu pored protivnika gotovo po samoj liniji, a odmah zatim drugim udarcem iz mrtvog gola poslao je loptu precizno u mrežu.
Pogledajte ovu majstoriju:
