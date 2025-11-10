Slušaj vest

Junak velike pobede Vojvodine u Nišu bio je napadač Džon Meri, koji je svojim pogotkom doneo u Novi Sad važna tri boda protiv Radničkog (1:0) u 16. kolu Mocart Bet Super lige Srbije.

Posle meča, Meri je istakao da je utakmica bila zahtevna, ali da je ekipa pokazala karakter i jedinstvo posle "burne" prethodne nedelje u kojoj su imali dve utakmice.

- Utakmica je bila prilično teška za sve nas. Radnički je izašao veoma agresivno, želeći da nam oduzme bod posebno u finišu meča, ali nismo dozvolili da se to desi. To je veliki plus za nas, jer smo bili kompaktni i odgovorni u odbrani. Igrali smo veoma dobro, borbeno, što smo svi u timu osetili, a i publika je to mogla da vidi. Najvažnije je da smo osvojili tri boda i zadržali treće mesto na tabeli. To je ono što se računa - poručio je Meri.

Napadač belo-crvenih osvrnuo se i na prethodni kiks protiv IMT-a (1:3), ističući da je upravo taj neuspeh poslužio kao važna lekcija za čitav tim.

- Greška koju smo napravili protiv IMT-a nas je naučila mnogo čemu. Spustili smo ego na zemlju, vratili se pravim vrednostima i shvatili da je naš cilj da u svakoj utakmici damo maksimum. Naš fokus mora uvek biti na misiji - da budemo bolji iz meča u meč i da se borimo za pobedu, bez obzira ko nam je rival - rekao je Meri.

Džon je posebno istakao i fer-plej pristup domaćeg tima, uz izraze poštovanja prema protivniku.

- Igračima Radničkog želim da odam priznanje, jer su pokazali veliku borbenost i poštovanje prema igri. Borili su se do kraja, bez grubosti i negativnih emocija, i zato im čestitam na sportskom pristupu. Svaka im čast na tome - kazao je strelac pobedonosnog gola za "staru damu".

Fantastični napadač nije želeo previše da priča o odlučujućem golu i time je po ko zna koji put pokazao svoju veličinu.

- Tim. Važan je samo tim. Rezultat tima i ništa drugo – zaključio je iskusni napadač.

Džon Meri je postigao četiri gola u tekućoj sezoni za 435 minuta na terenu. Vojvodina posle 15. kola zauzima treću poziciju na tabeli sa četiri boda manje od prvoplasiranog Partizana.