Slušaj vest

Iz Urugvaja nam stiže nestvaran pogodak! Duel Sero Larga i Liverpula (2:0) obeležio je gol kakav se ne viđa svaki dan, a postigao ga je golman domaćina, Đino Santili, i to sa svog kaznenog prostora.

Da, dobro ste pročitali...

Po pravom pljusku, Santili je ispucao loptu, a ona je, posle neobičnog odskoka, prevarila defanzivca i golmana Liverpula i završila u mreži za 2:0.

Spektakularan pogodak koji obilazi planetu dodatno je dobio na težini jer je Sero Largo upravo tom pobedom srušio lidera urugvajske Klausure.

Ne propustiteFudbalKAKVA GOLČINA, OVO SE RETKO VIĐA! Fudbaler Hibernijana projektilom zaludeo svet - naleteo na odbitak, pa poslao "bombu" koja je pocepala mrežu! VIDEO
Screenshot 2025-08-18 094118.jpg
FudbalIZ MRTVOG UGLA ZAKUCAO U RAŠLJE! EVROPA LEPŠI GOL DUGO NIJE VIDELA! Ovo je čista umetnost! Dijaz iz nemoguće situacije skinuo pauka, svi se hvatali za glavu!
Screenshot 2025-11-09 132702.jpg
FudbalAU, KAKVE SU OVO MAKAZICE - PA OVO JE UMETNIČKO DELO! Pogledajte kako je Partizan saznao narednog rivala - ova golčina obilazi svet, retko se viđa ovako nešto!
Screenshot 2025-08-01 083736.jpg
FudbalOVAKAV EVROGOL U HUMSKOJ DUGO NIJE VIĐEN! Tomović snažnim "projektilom" probušio mrežu Partizana - pogledajte njegovu majstoriju za TV špice!
Screenshot 2025-02-01 192758.jpg
FudbalAU, KAKVA MAJSTORIJA SERGEJA - OVO SE RETKO VIĐA! Srbin je ovim evrogolom zadivio fudbalsku planetu - lobovao je golmana, i to glavom! VIDEO
profimedia0844779374sergej.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot