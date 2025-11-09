Slušaj vest

Iz Urugvaja nam stiže nestvaran pogodak! Duel Sero Larga i Liverpula (2:0) obeležio je gol kakav se ne viđa svaki dan, a postigao ga je golman domaćina, Đino Santili, i to sa svog kaznenog prostora.

Da, dobro ste pročitali...

Po pravom pljusku, Santili je ispucao loptu, a ona je, posle neobičnog odskoka, prevarila defanzivca i golmana Liverpula i završila u mreži za 2:0.

Spektakularan pogodak koji obilazi planetu dodatno je dobio na težini jer je Sero Largo upravo tom pobedom srušio lidera urugvajske Klausure.