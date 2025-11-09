Slušaj vest

Bivšeg igrača Crvena zvezde nahvalio je trener nemačkog kluba Ole Verner i rekao da je pitanje vremena kad će Maksimović zablistati Bundesligi.

Andrija Maksimović u Lajpcigu Foto: FK Lajpcig

"Andrija još uvek malo zaostaje za ostatkom tima u nekim elementima, mora da se prilagodi brzini i fizičkoj snazi. Korak po korak, sve je bliži. Zaista mi se dopada kako radi, jer je on vrlo direktan i zna tačno šta treba da radi. Na treninzima pokazuje ogroman entuzijazam i veliki nivo posvećenosti

Mladi vezista je u prvim mesecima u Nemačkoj imao problema s povredom, pa je do sada sakupio svega 40 minuta u četiri utakmice i privremeno ispao iz reprezentativnih planova. Uprkos tome, u Lajpcigu veruju da Maksimović ide pravim putem i da će uskoro pokazati svoj puni potencijal.

"On je fudbaler koji će nam doneti mnogo uživanja. Potpuno mu je prirodno da vidi stvari na terenu kao malo koji drugi igrač, a uz to poseduje svu potrebnu tehniku. Kada jednom bude napravio taj sledeći korak, postaće izuzetan igrač" zaključio je Verner.

Ne propustiteFudbalSRBIJA IMA 4 IGRAČA MEĐU 100 NAJTALENTOVANIJIH NA SVETU: Oni su pravo blago i vrednost im je drastično skočila
Veljko Milosavljević Andrija Maksimović Mihajlo Cvetković Kosta Nedeljković
FudbalANDRIJA MAKSIMOVIĆ POSTIGAO PRVI GOL ZA LAJPCIG! Bivši fudbaler Zvezde prelepim pogotkom oduševio sve! Pogledajte njegov prvenac u dresu nemačkog kluba! VIDEO
profimedia-1044193331.jpg
FudbalANDRIJA MAKSIMOVIĆ DEBITOVAO ZA LAJPCIG: "Bikovi" savladali Keln! Nedeljković ušao u finišu meča
Lajpcig
FudbalLUDAČKA ENERGIJA I POSVEĆENOST POKREĆU CRVENU ZVEZDU: Nikola Jelić otkriva kako su napravili Milosavljevića i Maksimovića! I koliko će vredeti Kostov!
PHAL5543.JPG

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom Izvor: Kurir