Bivšeg igrača Crvena zvezde nahvalio je trener nemačkog kluba Ole Verner i rekao da je pitanje vremena kad će Maksimović zablistati Bundesligi.

"Andrija još uvek malo zaostaje za ostatkom tima u nekim elementima, mora da se prilagodi brzini i fizičkoj snazi. Korak po korak, sve je bliži. Zaista mi se dopada kako radi, jer je on vrlo direktan i zna tačno šta treba da radi. Na treninzima pokazuje ogroman entuzijazam i veliki nivo posvećenosti

Mladi vezista je u prvim mesecima u Nemačkoj imao problema s povredom, pa je do sada sakupio svega 40 minuta u četiri utakmice i privremeno ispao iz reprezentativnih planova. Uprkos tome, u Lajpcigu veruju da Maksimović ide pravim putem i da će uskoro pokazati svoj puni potencijal.

"On je fudbaler koji će nam doneti mnogo uživanja. Potpuno mu je prirodno da vidi stvari na terenu kao malo koji drugi igrač, a uz to poseduje svu potrebnu tehniku. Kada jednom bude napravio taj sledeći korak, postaće izuzetan igrač" zaključio je Verner.