Slušaj vest

Fudbaleri Spartaka dočekali su u Subotici Crvenu zvezdu u 15. kolu Superlige Srbije.

Spartak je bolje otvorio meč i postigao dva gola u prvih 15 minuita igre, ali su oba bila poništena.

Vladan Milojević na meču protiv Seltika

Osei je bio strelac prvog gola, koji je poništen zbog ofsajda, kao i drugog - zbog igranja rukom.

Pogledajte navedene situacije:






