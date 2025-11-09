Spartak pogađao uzalud.
var reagovao
SPARTAKU PONIŠTENA DVA GOLA PROTIV ZVEZDE: Pogledajte šta se desilo u Subotici, pa procenite sami...(VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Spartaka dočekali su u Subotici Crvenu zvezdu u 15. kolu Superlige Srbije.
Spartak je bolje otvorio meč i postigao dva gola u prvih 15 minuita igre, ali su oba bila poništena.
Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Osei je bio strelac prvog gola, koji je poništen zbog ofsajda, kao i drugog - zbog igranja rukom.
Pogledajte navedene situacije:
BONUS VIDEO:
Reaguj
1