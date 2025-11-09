PARTIZAN - NOVI PAZAR: Milošević spasao očajne crno-bele
Fudbaleri Partizana u 15. kolu dočekuju Novi Pazar.
Utakmica se igra od 18.30 sati na stadionu Partizana.
19' Ogromna prilika za goste, Milošević spasao gol
Gosti su imali kolosalnu priliku!
Stanisavljević je dobio loptu od Togbe na desetak metara, šutirao iz prve, ali je golman Milošević odbranio.
15' Sek šutira
Sek je uputio prvi šut u okvir gola gostiju.
Njegov šut sa 15-tak metara je izblokiran.
11' Prva akcija na meču
Prva akcija, ako se tako može nazvati, na utakmici.
Ugrešić je šutirao sa oko 18 metara, ali preko gola.
Nigerijac debituje
Iznenađenje u timu Partizana.
Debi će ostvariti Nigerijac Mohamed Abdulmalik.
Nigerijac igra na poziciji levog beka, pa će pokriti odsustvo povređenog Marija Jurčevića.
Nema publike u Humskoj
Partizan je zbog ispada navijača kažnjen sa dva meča suspenzije, pa će drugi meč kazne odraditi danas protiv Novog Pazara.
Partizan je prvu utakmicu odradio protiv Mladosti iz Lučana.
Tabela
Sastavi
PARTIZAN - NOVI PAZAR
Stadion Partizana
Sudija: Danilo Nikolić
PARTIZAN: M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Abdulmalik – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, B.Kostić – J. Milošević.
NOVI PAZAR: Samčović – Marinković, Bačkulja, Hadžimujović, Miletić – Sadi, Togbe – Malekinušić, Petković, Davidović – Stanisavljević.