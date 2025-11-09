Svi događaji
18:58

19' Ogromna prilika za goste, Milošević spasao gol

Gosti su imali kolosalnu priliku!

Stanisavljević je dobio loptu od Togbe na desetak metara, šutirao iz prve, ali je golman Milošević odbranio.

18:48

15' Sek šutira

Sek je uputio prvi šut u okvir gola gostiju.

Njegov šut sa 15-tak metara je izblokiran.

18:48

11' Prva akcija na meču

Prva akcija, ako se tako može nazvati, na utakmici.

Ugrešić je šutirao sa oko 18 metara, ali preko gola.

18:34

1. POLUVREME

17:49

Nigerijac debituje

Iznenađenje u timu Partizana.

Debi će ostvariti Nigerijac Mohamed Abdulmalik.

Nigerijac igra na poziciji levog beka, pa će pokriti odsustvo povređenog Marija Jurčevića.

17:47

Nema publike u Humskoj

Partizan je zbog ispada navijača kažnjen sa dva meča suspenzije, pa će drugi meč kazne odraditi danas protiv Novog Pazara.

Partizan je prvu utakmicu odradio protiv Mladosti iz Lučana.

16:48

Tabela



16:34

Sastavi

PARTIZAN - NOVI PAZAR

Stadion Partizana

Sudija: Danilo Nikolić

PARTIZAN: M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Abdulmalik – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, B.Kostić – J. Milošević.

NOVI PAZAR: Samčović – Marinković, Bačkulja, Hadžimujović, Miletić – Sadi, Togbe – Malekinušić, Petković, Davidović – Stanisavljević.