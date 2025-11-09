Železničar je peti sa 22 boda, a Javor je na devetom mestu sa 17 poena
ŽELEZNIČAR U RANOJ FAZI REŠIO JAVOR: Pančevci golovima Vidojevića i Jovanovića stigli do petog mesta
Fudbaleri Železničara pobedili su danas na svom terenu u Pančevu Javor 2:0, u 15. kolu Super lige Srbije.
Strelci za Železničar bili su Nemanja Vidojević u 14. i Nikola Jovanović u 27. minutu.
Železničar je peti sa 22 boda, a Javor je na devetom mestu sa 17 poena.
U narednom kolu, Železničar će gostovati Partizanu, dok će Javor u Ivanjici dočekati Crvenu zvezdu.
