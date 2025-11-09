Slušaj vest

Fudbaleri Železničara pobedili su danas na svom terenu u Pančevu Javor 2:0, u 15. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Železničar bili su Nemanja Vidojević u 14. i Nikola Jovanović u 27. minutu.

Železničar je peti sa 22 boda, a Javor je na devetom mestu sa 17 poena.

U narednom kolu, Železničar će gostovati Partizanu, dok će Javor u Ivanjici dočekati Crvenu zvezdu.

