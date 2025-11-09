Slušaj vest

Fudbaleri Bolonje pobedili su danas na svom terenu Napoli 2:0, u 11. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Bolonju bili su Tijs Dalinga u 50. i Džon Lukumi u 66. minutu.

Bolonja je peta sa 21 bodom, a Napoli je sa bodom više na deobi prvog mesta sa Milanom.

U narednom kolu, Bolonja će gostovati Udinezeu, dok će Napoli dočekati Atalantu.

Fudbaleri Đenove i Fjorentine su u Đenovi odigrali nerešeno 2:2.

Strelci za Đenovu bili su Leo Ostigard u 15. i Lorenco Kolombo u 60. minutu.

Golove za Fjorentinu postigli su Albert Gudmundson iz penala u 20. i Roberto Pikoli u 57. minutu.

Đenova je na 18. mestu sa sedam bodova, a Fjorentina je na poslednjoj, 20. poziciji sa dva boda manje.

U sledećem kolu, Đenova će gostovati Kaljariju, dok će Fjorentina dočekati Juventus.