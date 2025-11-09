Nije bilo golova između Raja i Reala.
bez golova
KIKS REAL MADRIDA: Brselona vreba, nastavlja se trka u Španiji!
Fudbaleri Rajo Valjekana i Real Madrida remizirali su bez golova u malom gradskom derbiju 12. kola španske La lige.
"Kraljevski klub", koji sada ima šest bodova više i meč više od Barselone, napravio je prvi kiks posle četiri vezane pobede u domaćem šampionatu.
Real sada ima 31 bod, pet više od Viljareala, ali i šest od Barse koja kasnije večeras igra protiv Selte u Vigu.
Rajo je ostao na 12. mestu sa 15 osvojenih bodova.
