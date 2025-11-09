Slušaj vest

Fudbaleri Rajo Valjekana i Real Madrida remizirali su bez golova u malom gradskom derbiju 12. kola španske La lige.

"Kraljevski klub", koji sada ima šest bodova više i meč više od Barselone, napravio je prvi kiks posle četiri vezane pobede u domaćem šampionatu.

Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Real sada ima 31 bod, pet više od Viljareala, ali i šest od Barse koja kasnije večeras igra protiv Selte u Vigu.

Rajo je ostao na 12. mestu sa 15 osvojenih bodova.

Ne propustiteFudbalHALAND PROMAŠIO PENAL, PA SE ISKUPIO: SITI vodi protiv Liverpula, Norvežanin u centru pažnje!
profimedia-1051431326.jpg
FudbalVLADAN MILOJEVIĆ SE PRISETIO KOŠMARA: Trener Zvezde otvoreno o svemu!
zvezda-radnik-501667.JPG
FudbalPARTIZAN - NOVI PAZAR: Crno-beli igraju za vrh tabele! Iznenađenje u timu, Nigerijac debituje
partizan-mladost-241233.JPG
KošarkaDUBAI POBEDIO PRED ZVEZDU: Vratio se Aleksa Avramović
KK Dubai, Aleksa Avramović, Filip Petrušev

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir