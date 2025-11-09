Slušaj vest

Fudbaleri Istre 1961 priredili su jedno od najvećih iznenađenja sezone savladavši Dinamo iz Zagreba na svom terenu rezultatom 2:1, u okviru 13. kola HNL-a.

1/6 Vidi galeriju Fudbaleri Dinama iz Zagreba Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Dvostruki strelac herojskog trijumfa bio je Salim Laval Fago, dok je jedini pogodak za goste postigao Monsef Bakrar u završnici meča.

Novi neuspeh, koji se nadovezao na evropski debakl na Maksimiru protiv Selte (0:3), definitivno je doveo u pitanje dalji status trenera "modrih" Marija Kovačevića.

Posle 13. kola šampionata Hrvatske Dinamo zaostaje četiri boda za liderom Hajdukom.

Sjajna Istra se probila na treće mesto i nastavlja da oduševljava.

Istra je i prethodne sezone delila lekcije velikanima (u drugom delu sezone pobedila Hajduk, Rijeku i Dinamo), te "ispisala" otkaz bivšem treneru Dinama Fabiju Kanavaru, nakon što je savladala Zagrepčane 3:1.

Lako se može desiti da ponovo bude kobna po još jednog stratega "večitog prvaka" Hrvatske.

Dvostruki strelac za domači tim bio je najbrži igrač lige, Nigerijac Salim Laval, u 10. i 32. minutu.

"Modri" su pogodili mrežu Istre tek u 81. minutu, strelac je bio Monsef Bakrar, ali ispostavilo se da je taj gol bio dovoljan samo da ublaži poraz vrlo loših gostiju.