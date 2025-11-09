Slušaj vest

Srpski fudbal je u jednom danu doživeo dva pomračenja.

Posle incidenta na utakmici Zone Beograd između BSK-a i Vrčina, kada je jedan od igrača gostujuće ekipe odgurnuo sudiju, haos je zabeležen i na utakmici beogradske lige između OFK Mladenovca i BSK-a 1925 iz Batajnice.

Prema pisanju beogradskih medija, po završetku utakmice navijač gostujućeg tima je prišao treneru domaćeg tima i udario ga glavom u predelu nosa.

Policija je privela navijača N. M. (40), dok je trener I. I. (46= polomljenog nosa završio u Domu zdravlja u Mladenovcu, a zatim hitno transportovan u Urgentni centar u Beogradu.

Ne propustiteFudbalDEMOLIRALI PAB, PA PREBILI DOMAĆE NAVIJAČE! HULIGANI LEHA PONOVO DIVLJALI! Pravili su haos u Beogradu, a sada su otišli korak dalje - ovo je zastrašujuće! VIDEO
profimedia-0036817928leh.jpg
FudbalSKANDAL U KOMŠILUKU! NAVIJAČI JURILI SUDIJE DA IH BIJU, ONI BEŽALI PO TERENU! Potpuni haos posle penala u 93. minutu: "Ud'ri ga, ud'ri sudiju!" VIDEO
Screenshot 2025-11-03 090543.jpg
FudbalČULI SE UŽASNI KRICI ŽRTVE! Golman brutalno pretučen na utakmici! Policija uhapsila dvojicu fudbalera
Tuča, haos
FudbalŽESTOKA TUČA PO ZAVRŠETKU EL KLASIKA: Vinisijus inicirao haos, pobili se fudbaleri Reala i Barselone
El klasiko
FudbalHITNO OGLAŠAVANJE FSB, OBJAVLJEN SNIMAK INCIDENTA SA SUDIJOM! Lazetić: Žestoke sankcije za sve aktere, nema izuzetaka (VIDEO)
Napad na sudiju na meču BSK Vrčin
FudbalNEZAPAMĆEN SKANDAL! Srpski sudija prebijen, horor detalji: "Odleteo je dva metra i udario glavom o zemlju"
Detalj sa prošlosezonskog meča BSK - Vrčin

Incident na meču BSK - Vrčin Izvor: FS Beograda