Fudbaleri moskovskog Spartaka savladali su Ahmat u Groznom rezultatom 2:1 (2:0) u meču 15. kola ruske Premijer lige.
RUSIJA
STANKOVIĆ UČITAO KRITIČARE: Spartak iz Moskve zabeležio važnu pobedu!
Slušaj vest
Tim Dejana Stankovića ostvario je važnu pobedu, posebno u danima kada svi već proglašavaju srpskog stručnjaka za bivšeg trenera Spartaka.
Dejan Stanković, crveni karton na utakmici Dinamo - Spartak Foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia
Vidi galeriju
Heroj pobede je Argentinac Pablo Solari, koji je postigao oba gola za pobednički tim.
Prvi put je pogodio u 36. minutu, a prednost Spartaka duplirao u 52. i tada rešio pitanje pobednika.
Iako je Ahmat smanjio zaostatak na isteku sat vremena igre preko Melkadzea, do kraja je Stankovićev tim odoleo i sačuvao vredna tri boda.
Sada Spartak ima 25 osvojenih bodova na šestom mestu na tabeli, dok je ekipa Stanislasa Čerčešova ostala na 11. poziciji sa 16 bodova.
Reaguj
Komentariši