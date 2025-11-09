Slušaj vest

Tim Dejana Stankovića ostvario je važnu pobedu, posebno u danima kada svi već proglašavaju srpskog stručnjaka za bivšeg trenera Spartaka.

Dejan Stanković, crveni karton na utakmici Dinamo - Spartak Foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Heroj pobede je Argentinac Pablo Solari, koji je postigao oba gola za pobednički tim.

Prvi put je pogodio u 36. minutu, a prednost Spartaka duplirao u 52. i tada rešio pitanje pobednika.

Iako je Ahmat smanjio zaostatak na isteku sat vremena igre preko Melkadzea, do kraja je Stankovićev tim odoleo i sačuvao vredna tri boda.

Sada Spartak ima 25 osvojenih bodova na šestom mestu na tabeli, dok je ekipa Stanislasa Čerčešova ostala na 11. poziciji sa 16 bodova.

Dejan Stanković
Dejan Stanković kao trener moskovskog Spartaka
Dejan Stanković se prekrstio
Pablo Solari i Dejan Stanković

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir