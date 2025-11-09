Slušaj vest

Fudbaleri Štutgarta pobedili su Augzburg 3:2 u 10. kolu Bundeslige.

Ekipi Sebastijana Henesa ovo je bila sedma pobeda ove sezone, i dalje su bez remija, imaju i tri poraza i trenutno su na deobi treće pozicije sa Borusijom Dortmund.

Prvo poluvreme bilo je, najblaže rečeno, fenomenalno - tada su viđena četiri gola.

Gosti su dva puta vodili, najpre od 8. minuta kada je Fabian Rider (bivši igrač Štutgarta) bio strelac, potom i od 26. kada je mrežu "švaba" zatresao Francuz Han-Noa Masengo.

Domaći su, ipak, pronašli način da poravnaju oba puta.

Maksimilijan Mitelštat je u 18. bio precizan sa "bele tačke", a Undav u 39. doneo drugo poravnanje na utakmici i stavio tačku na uzbudljivih 45 minuta.

Nastavak je doneo orpezniju igru koja se rasplamsala u poslednjih desetak minuta meča.

Gosti su imali zlatu šansu preka Emanuela Esendea u 77. minutu, kada je iz gotovo idealne prilike pucao preko gola, da bi koji minut kasnije stigla kazna. Undav je primio pas od Štilera, šutirao, a lopta se nakon odbitka od defanzivca gostiju Matsime odbila u mrežu.

