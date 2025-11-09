Fudbaleri Partizana dočekuju Novi Pazar u utakmici 15. kola Superlige Srbije
SUPERLIGA SRBIJA
PAUNOVIĆ GLEDA PARTIZAN: Selektor Srbije došao u Humsku
Slušaj vest
Meč se igra pred praznim tribinama u Humskoj zbog kazne koju su crno-beli dobili od Disciplinske komisije FSS-a, ali se i pored toga, u Humskoj našlo jedno dobro poznato lice.
Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Naime, u svečanoj loži stadiona Partizana, našao se selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović.
Paunović je na spisak za predstojeće mečeve Orlova sa Engleskom i Letonijom, uvrstio i kapitena crno-belih, Vanju Dragojevića, te nije iznenađenje što se našao u Humskoj na ovom meču.
Uz Paunovića, u Humskoj se našao i generalnoi sekretar FSS-a, Branko Radujko.
Takođe, pre ovog susreta, Paunović je bio i na tribinama meča Crvena zvezda - Lil, u Ligi Evrope, koji su crveno-beli dobili sa 1:0.
Reaguj
Komentariši