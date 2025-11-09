Trijumf "vučice".
važna pobeda
ROMA PREUZELA VRH TABELE SERIJE A! Udineze nemoćan na Olimpiku!
Fudbaleri Rome nastavili su svoj pobednički niz i preuzeli prvo mesto na tabeli italijanske Serije A.
Oni su na svom terenu savladali Udineze sa 2:0 u meču 11. kola.
Roma
Strelci za Romu bili su Lorenco Pelegrini i Zeki Čelik.
Roma u sledećem kolu gostuje Kremonezeu, dok će Udineze ugostiti Bolonju.
