Fudbaleri Rome nastavili su svoj pobednički niz i preuzeli prvo mesto na tabeli italijanske Serije A.

Oni su na svom terenu savladali Udineze sa 2:0 u meču 11. kola.

Strelci za Romu bili su Lorenco Pelegrini i Zeki Čelik.

Roma u sledećem kolu gostuje Kremonezeu, dok će Udineze ugostiti Bolonju.

