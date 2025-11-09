Slušaj vest

Posle utakmice, privremeni vršilac dužnosti šefa struke u Partizanu Marko Jovanović, otkrio je u izjavi za "TV Arena sport" da novi trener stiže u Humsku:

1/8 Vidi galeriju Partizan - Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Tako je, ono što smo planirali smo ispunili, čestitam momcima na dve jako bitne pobede u dve teške utakmice, prvo protiv Javora u Ivanjici nakon teškog poraza na Banovom brdu, tako i danas protiv Novog Pazara koji je četvrti na tabeli. Srećan sam, ali dobro, idemo dalje, vratili smo se na prvo mesto. Kao što sam rekao na konferenciji, mislim da niko nije očekivao da ćemo biti prvi na tabeli, ni najzagriženiji Partizanovci. Sada da se odmorimo, da vidimo ko će doći na mesto trenera i neki igrači idu u reprezentaciju, ali je mnogo lep osećaj. Čestitam momcima, nije bilo lako u prethodnom periodu, ali ove dve pobede su podstrek za nastavak sezone.

1/7 Vidi galeriju Marko Jovanović Foto: Starsport

O novom treneru?

- Ne znam ništa o tome najiskrenije vam kažem. To nije moje nadležnost, ne bavim se time, mislim da će doći novi trener. Ko god da dođe, bićemo tu da mu pomognemo na najbolji način. Mi smo u sistemu da uskočimo kad treba. Mi imamo pravo da vodimo dve utakmice, mi nemamo profi licence. Verujem da će neko doći, ja nemam informaciju, bili smo fokusirani na dve utakmice, uradili smo što je do nas. Čestitam Đorđiju, Nemanji Filipoviću, Stefanu Petroviću... Nije bilo lako, ali podigli smo energetski ekipu.

Podsetimo, Partizan se nedavno rastao sa srpskim strategom Srđanom Blagojevićem koga je angažovao u januaru 2025. godine.

BONUS VIDEO: