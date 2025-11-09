Slušaj vest

Tim Dejana Stankovića ostvario je važnu pobedu, posebno u danima kada svi već proglašavaju srpskog stručnjaka za bivšeg trenera Spartaka.

Po okončanju meča, Stanković se pridružio ekipi emisije "Meč premijer" kada se situacija zakuvala

Jedan od novinara ga je upitao da li je uzvikivao "Sramota" prema sudiji, na šta je Stanković odgovorio da nije, te da je pozdravljao Miroslava Bogosavca, srpskog beka koji godinama brani boje Ahmata.

Međutim, na tome se nije zaustavio.

"Imate li još pitanja? Je li to bilo jedino pitanje koje ste imali? Jeste li novinar? Zašto me ovo pitate? Zašto me provocirate ovim pitanjem? Da li znate bilo šta o fudbalu? Koju smo formaciju koristili? Koga smo zamenili? Vi to ne znate. Vi i ostali možete samo tako da govorite! Šta želite?! Šta želite?!", krenuo je Stanković u obračun sa sagovornikom.

Trener Spartaka je bio nervozan i tokom meča, te je zbog burnih reakcija sankcionisan i žutim kartonom.

To nije prošlo neopaženo ni u protivničkom taboru.

"Ništa, čestitao sam mu na pobedi. Čestitam Spartaku. Ali svaki put kada se sudija oglasi, svi u njihovom trenerskom štabu počnu da vrište. Neka sudija mirno radi svoj posao. Čak bih rekao da je to nekako nedostojno Spartaka", rekao je Stanislav Čerčešov, trener Ahmata.

Spartak ima 25 osvojenih bodova na šestom mestu na tabeli, dok je ekipa Čerčešova ostala na 11. poziciji sa 16 bodova.