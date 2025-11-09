Slušaj vest

Fudbaleri Boke Juniors savladali su na svom stadionu River Plejt rezultatom 2:0 (1:0) u 15. kolu Klausure.

 Boka je ovom pobedom ostala lider Grupe A Klausure sa 26 bodova, dok je River posle poraza pao na šesto mesto u Grupi B sa 21 bodom kolo pre kraja takmičenja. Ipak, crveno-beli ne moraju da brinu pošto su obezbedili plasman među osam najboljih koji prolaze u narednu fazu takmičenja.

Iako to rezultat ne govori u pravoj meri, Boka je dominirala na čuvenoj "Bombonjeri".

Domaćin je poveo golom Ezekela Sebaljosa u prvom minutu zaustavnog vremena prvog poluvremena.

Već na startu drugog poluvremena, tačnije u 47. minutu, Sebaljos je probio po levoj strani i uposlio Migela Merentijela, koji je podmetnuo nogu i poslao loptu u mrežu.

