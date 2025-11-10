Slušaj vest

Vikend za nama ostaće upamćen po žestokim skandalima širom niželigaških terena u Srbiji.

Jedan od incidenta desio se u Vranju, gde su u okviru Prve lige Srbije svoj meč odigrali Dinamo Jug i OFK Vršac. Susret je završen 1:1, ali je viđen pravi haos. Sve je počelo spornim penalom za Vršac koji je dosudio Nikola Katić i izazvao revolt na tribinama, a tom prilikom su isključeni šef stručnog štaba Dinamo Juga i trener Vasiljević, dok su sa tribina bačena dva topovska udara. Na terenu je potom došlo do sukoba između Đuričkovića i Lainovića, zbog čega je meč bio prekinut skoro pet minuta.

Sporni penal za Vršac u Vranju Izvor: Kurir

Mihajlo Spasojević je pogodio za 0:1 posle kraćeg prekida, zatim je domaćin izjednačio, a po završetku meča viđena je i tuča!

1/6 Vidi galeriju Tuča na meču Dinamo Jug - OFK Vršac Foto: Printscreen / Instagram / 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝗿𝗯𝗶𝗷𝗮 🇷🇸

Teren se pretvorio u ring, sevale su pesnice, reagovala je policija, a u sukobu kod tunela i svlačionica navodno su povređeni Dejan Potočan i Jelena Rankov, službeni predstavnik gostiju i fizioterapeut, koji su morali da potraže medicinsku pomoć.

Sada se pojavio i snimak incidenta na Instagram stranici "", a vi ga možete pogledati ispod:

Dinamo se oglasio saopštenjima

Posle čitavog haosa, dva saopštenja objavio je i Dinamo koji je u drugom obraćanju javnosti dostavio i fotografije iz bolnice.

- Povodom današnjih dešavanja u Vranju na prvenstvenoj utakmici SU Dinamo Jug - OFK Vršac, SU Dinamo Jug postavlja pitanje iz kog razloga su se po završetku utakmice članovi stručnog štaba i pojedini igrači OFK Vršac vratili na teren i napali komesara za bezbednost Ivana Nedeljkovića i pritom mu naneli teške telesne povrede, tj.prelom ruke i udarce u predelu glave, zbog čega je hospitalizovan u Vranskoj bolnici.

Po propozicijama takmičenja,poslednji koji napušta fudbalski teren je delegat današnjeg meča Nikolić Zoran iz Niša i službena lica koja su sudila meč.

Navedena lica su već bila u svojim prostorijama,kada su se članovi stručnog štaba OFK Vršac vratili na teren i napali našeg komesara za bezbednost Ivana Nedeljkovića koji je tom prilikom bio sam na terenu - stoji u drugom saopštenju uz priložene fotografije koje možete videti ispod.

Prvo saopštenje Dinama glasilo je ovako:

- Fudbalski klub Dinamo Jug obaveštava javnost da je utakmica protiv ekipe Vršca završena rezultatom 1:1, ali pod sramnim okolnostima.

Još jednom smo bili svedoci otvorene nepravde - sudija Katić je svojim odlukama direktno oštetio naš klub, uz očiglednu pomoć Dejana Santrača.

Posle svega, došlo je i do fizičkog napada stručnog štaba i uprave Vršca na našeg komesara za bezbednost, dok su igrači gostujućeg tima demolirali svlačionicu i izazvali veliku materijalnu štetu na stadionu Jumko.

Dinamo Jug ne pristaje na krađu, ne pristaje na nepravdu!

Naš klub će uvek stajati uspravno - sa čašću, ponosom i bojama koje branimo!

Sutra će biti održana sednica Upravnog odbora i Skupštine kluba, na kojoj će biti doneta odluka o daljem učešću FK Dinamo Jug u prvenstvu - stajalo je u prvom saopštenju Dinama.

Kada se sve sabere i oduzme, disciplinska komisija FSS imaće pune ruke posla.

BONUS VIDEO: