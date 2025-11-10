Slušaj vest

Tijago Mota selektor Srbije? Malo je nedostajalo da se ovaj scenario obistini

Jedan od najtraženijih trenera koji su trenutno bez posla bio je na meti Fudbalskog saveza Srbije, objašavanja fudbalski sajt "footmercato". Bivšeg šefa struke Juventusa kontaktirao je FSS, ali odluka čelnika našeg fudbala je bila da njihov konačni izbor, ipak, bude Paunović.

Posle Srbije kontakte sa Motom imao je i Fudbalski savez Grčke. Oni nisu zadovoljni rezultatima koje je Ivan Jovanović i razmišljali su o Moti kao potencijalnoj zameni za srpskog trenera, ali ni tu nije došlo do dogovora.

Ko je Tijago Mota?

1/5 Vidi galeriju Tijago Mota - fudbalski trener Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, EPA/ALESSANDRO DI MARCO, Agostino Gemito/IPA Sport / ipa- / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi stručnjak je posle neverovatnog uspeha sa Bolonjom, koju je uveo u Ligu šampiona, dobio priliku da preuzme Juventus, gde je doživeo pravi brodolom. Njegova avantura sa "starom damom" završila se neuspešno i od tada je bez posla.

Zanimljivo - povezivan je sa gotovo 10-tak klubova u poslednjih nekoliko nedelja. Od Monaka do Sosijedada, pa preko Legije, Vulvsa, Ajaksa, Fenera, čak i Bragantina.

Najnovija informacija glasi da je Tijago prvi pik za klupu Atalante, kojoj ne ide baš najbolje sa Ivanom Jurićem (juče su izgubili 3:0 na domaćem terenu od Sasuola).