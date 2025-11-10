Iako je tokom sezone branio na visokom nivou, Milinković-Savić nije reagovao kako su mnogi očekivali kod prvog pogotka Bolonje, te se našao na žestokom udaru javnosti.

- Govoriti samo o pojedincima bilo bi nepošteno jer odgovornost snose svi. Vanja se pokazao kao dobar golman, ali je ujedno i sve osim posebnog golmana. Da je Dalingin gol primio Meret, bilo bi masakra. Bez obzira na užasan meč čitavog tima, bez tog gola možda bi utakmica otišla drugačije. Pravilno je hvaliti igrača kada treba, ali ga ne bi trebalo ni podizati na pijedestal samo zarad lične pristrasnosti - napisao je on.