"BILO BI MASAKRA DA JE MERET PRIMIO OVAKAV GOL..." Vanja Milinković-Savić na žestokom udaru posle poraza Napolija od Bolonje: "On je sve osim posebnog golmana"
Vanja Milinković-Savić nalazi se na meti kritika posle poraza koji je njegov tim doživeo od Bolonje (2:0).
Iako je tokom sezone branio na visokom nivou, Milinković-Savić nije reagovao kako su mnogi očekivali kod prvog pogotka Bolonje, te se našao na žestokom udaru javnosti.
Guido Olivares, koji piše za jedan od Napolijevih informativnih portala, opleo je po srpskom golmanu posle ove, nešto slabije, intervencije.
- Govoriti samo o pojedincima bilo bi nepošteno jer odgovornost snose svi. Vanja se pokazao kao dobar golman, ali je ujedno i sve osim posebnog golmana. Da je Dalingin gol primio Meret, bilo bi masakra. Bez obzira na užasan meč čitavog tima, bez tog gola možda bi utakmica otišla drugačije. Pravilno je hvaliti igrača kada treba, ali ga ne bi trebalo ni podizati na pijedestal samo zarad lične pristrasnosti - napisao je on.
