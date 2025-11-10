Slušaj vest

Trener Železničara Radomir Koković izneo je utiske posle pobede nad Javorom u 15. kolu Super lige Srbije.



-Ekipa Javora je izuzetno atletski potentna ekipa, u jako dobroj seriji igara, što se vidi i po broju bodova i po njihovom položaju na tabeli. Mi smo već imali jedan susret sa njima pre nekog vremena i znali smo da, kao što sam rekao u najavi ove utakmice, ovo neće biti ista utakmica kao ona u Kupu, iz prostog razloga što je ulog sada veći. Prvo poluvreme smo odigrali izvanredno. Bili smo jako strpljivi, sprovodili smo plan igre koji smo trenirali tokom nedelje u velikoj meri. Mislim da smo imali punu kontrolu i da je samo nekoliko kvalitetnih odluka u završnici nedostajalo da na odmor odemo sa većom prednošću – počeo je Koković.



Usledila je analiza drugog dela igre.



– Ekipa kvaliteta Javora normalno reaguje na poluvremenu kada ima negativan rezultat — postaje agresivnija, vrši veći pritisak na zadnju liniju i više rizikuje, ostavljajući prostor iza sebe. Mi smo to znali i spremili se za to. Drugo poluvreme smo odigrali malo konzervativnije nego što bih ja voleo, ali trenutno još uvek nismo na nivou da, kada nas protivnik napadne ovako rizično visoko, mirno i kroz naše šablone izađemo iz pritiska i dođemo do povoljnih situacija. To je jedan od segmenata igre na kojem moramo mnogo da radimo. Dakle, kada imamo prednost, moramo da održimo nivo i kvalitet naše igre, da ne osciliramo u kontroli utakmice — to je ono na čemu stalno insistiram.

Usledile su čestitke igračima.

– Čestitao bih svojim igračima na prikazanoj partiji. Mislim da su dali sve od sebe, da su shvatili ozbiljnost trenutka. Čak i igrači koji su se tek vratili posle povreda, sa vrlo malo treninga — konkretno mislim na Džaspera i Kari Karija — odigrali su muški, preko svojih trenutnih mogućnosti. Igrali su šezdesetak, šezdeset pet minuta i mogu da budem veoma zadovoljan i njihovim stavom, i stavom ostatka ekipe. Mislim da smo bili jedinstveni, da smo želeli pobedu i da je energija na terenu bila na visokom nivou.

Prekid je bio posebno bitan segment.

– Ključ utakmice bio je da dobro branimo prekide. Javor je imao priličan broj prekida večeras, ali smo ih odlično odbranili. Na kraju krajeva, dali smo gol upravo iz prekida koje smo vežbali i organizovali — i to je samo dodatna dimenzija naše igre. Kuriozitet je da je ovo naš prvi gol iz prekida od početka polusezone, što nas dodatno raduje.

Nemanja Vidojević je golom opravdao ukazano poverenje.

– Što se tiče Nemanje Vidojevića odigrao je vrhunsku utakmicu. To je momak koji do sada nije imao veliku minutažu, ali sam se iz taktičkih razloga odlučio da on počne i ispostavilo se da je to bila dobra odluka. Dao je gol iz prekida, a i u igri nam je mnogo donosio — kroz dobre odluke, mirnoću i stabilnost u defanzivi. Trenutno imamo jako kvalitetne štopere i u zavisnosti od protivnika i plana utakmice mogu da pravim različite kombinacije u toj zoni. To je naš dodatni kvalitet i plus. Uz to, Vidojević je bonus igrač, na koga svakako računam dugoročno. Dobio je priliku večeras, opravdao moje poverenje i zaslužuje sve pohvale – zaključio je Koković.

Železničar u 16. kolu Super lige gostuje Partizanu.

