ŽOZE MURINJO NAPRAVIO HAOS! Portugalac jurio sudije po terenu, pa žestoko opelo: "Ljubazan sam kada kažem da je ovo samo greška!"
Benfika je još jednom kiksnula, ovog puta protiv Kasa Pije u šampionatu, te je odigrala samo 2:2.
Vodila je Benfika sa 2:0, a onda je gostima dosuđen penal posle kog su se vratili u igru. Kasnije je Kasa Pija izjednačila u nadoknadi, a trener Benfike Žoze Murinjo rešio je da utrči u teren i očita lekciju sudijama.
Nastavio je Murinjo u istom tonu i na konferenciji za medije kada je istakao sledeće:
- Ljubazan sam kada kažem da je samo greška. Ozbiljna propust i VAR sobe. Postoji i naša krivica što ranije nismo rešili utakmicu. Mi smo na 2:0 zatvorili utakmicu, ali onda su je sudije i VAR otvorili. UEFA i FIFA su to na početku sezone istakli kao jasne primere. Želim da budem blag i uravnotežen i kažem da su sudije i VAR pogrešili. Teško je bilo šta reći, jer verujem da ću iskrenost platiti kaznom. Izgubili smo dva boda, ostali su uzeli dva. Tako se dobijaju i gube lige - istakao je on.
Na ovom meču viđen je i komičan autogol Tomasa Arauha kojim je Kasa Pija smanjila na 2:1, a kako je on izgledao pogledajte u narednom snimku:
Benfika posle četvrtog remija u prvenstvu zaostaje za liderom Portom šest bodova, a nakon novembarske reprezentativne pauze naredni ligaški meč imaće tek pred kraj meseca kada će gostovati Nasionalu.
