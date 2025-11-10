VELJKO PAUNOVIĆ SE OBRAĆA SRBIJI! Nacija čeka reči novog selektora pred nemoguću misiju!
Paunović je stigao na klupu Orlova na radost mnogih ljubitelja fudbala u Srbiji, ali situacija u kojoj je preuzeo seniorsku reprezentaciju je daleko od dobrog.
Čovek koji je 2015. godine doneo veliku radost Srbiji kada je kao selektor reprezentacije uzrasta do 20 godina osvojio Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu je na klupi seniorske selekcije nasledio Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku nakon poraza od Albanije u Leskovcu.
Orlovi se ovog ponedeljka okupljaju za poslednje dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Srbija će igrati protiv Engleske u Londonu (13. novembar) i Letonije u Leskovcu (16. novembra).
Početak obraćanja Veljka Paunovića iz Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi je zakazan za 11 časova.
Težak zadatak
Srbija u ovom trenutku sa 10 bodova zauzima treće mesto u grupi, pošto ima bod manje od Albanije, a osam manje od Engleske. U borbi za drugo mesto koje vodi u baraž mnogo toga će zavisiti od drugih rezultata, odnosno od učinka Albanije koja će igrati prvo protiv Andore u gostima, pa onda protiv Engleske kao domaćin.
Dakle, Srbiju čeka težak zadatak, ali dobar rezultat u Londonu, a to bi bilo sve osim poraza, mogao bi da bude zlata vredan. Ali, naravno, u slučaju pobede Albanije protiv Andore, ni eventualni trijumf Orlova na Vembliju možda ne bi bio dovoljan.
Prvi spisak
Veljko Paunović je za utakmice protiv Engleske i Letonije odabrao sledeće fudbalere:
Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić.
Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić.
Vezni red: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić.
Napad: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.