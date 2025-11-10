Svi događaji
10:18

Težak zadatak

Srbija u ovom trenutku sa 10 bodova zauzima treće mesto u grupi, pošto ima bod manje od Albanije, a osam manje od Engleske. U borbi za drugo mesto koje vodi u baraž mnogo toga će zavisiti od drugih rezultata, odnosno od učinka Albanije koja će igrati prvo protiv Andore u gostima, pa onda protiv Engleske kao domaćin.

Dakle, Srbiju čeka težak zadatak, ali dobar rezultat u Londonu, a to bi bilo sve osim poraza, mogao bi da bude zlata vredan. Ali, naravno, u slučaju pobede Albanije protiv Andore, ni eventualni trijumf Orlova na Vembliju možda ne bi bio dovoljan.

10:12

Prvi spisak

Veljko Paunović je za utakmice protiv Engleske i Letonije odabrao sledeće fudbalere:

Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić.

Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić.

Vezni red: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić.

Napad: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.