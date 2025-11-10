Paunović je stigao na klupu Orlova na radost mnogih ljubitelja fudbala u Srbiji, ali situacija u kojoj je preuzeo seniorsku reprezentaciju je daleko od dobrog.

Čovek koji je 2015. godine doneo veliku radost Srbiji kada je kao selektor reprezentacije uzrasta do 20 godina osvojio Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu je na klupi seniorske selekcije nasledio Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku nakon poraza od Albanije u Leskovcu.

Orlovi se ovog ponedeljka okupljaju za poslednje dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Srbija će igrati protiv Engleske u Londonu (13. novembar) i Letonije u Leskovcu (16. novembra).