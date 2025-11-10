"LAZETIĆ JE KAO BOG!" Srbin doživeo epsku bruku, a onda čuo nešto neočekivano: "Trenutno je SVEMOGUĆ"
Žarko Lazetić doživeo je težak šamar u prvenstvu Izraela. Njegov Makabi je doživeo najteži poraz na domaćem terenu u istoriji kluba.
U 10. kolu lige Makabi je deklasiran od Beitara sa čak 6:2. Da stvari budu gore, meč se igrao u Tel Avivu...
I pored toga što je doživeo epsku bruku, Lazetić je naišao na neočekivanu podršku tamošnje javnosti. Izraelski novinar Avi Nimni istakao je da je Lazetić kao Bog u Makabiju i da neće otići iz kluba posle debakla.
- Morate shvatiti da u Makabiju postoji hijerarhija i onaj ko odlučuje je Džek Angulidis. Lazetić je kao bog i on je trenutno svemoguć u Makabiju iz Tel Aviva i nema šanse da mu se bilo šta dogodi posle poraza - rekao je on posle meča.
Da li će Lazetić ostati u klubu posle svega videćemo u danima koji su pred nama.
BONUS VIDEO: