Slušaj vest

Žarko Lazetić doživeo je težak šamar u prvenstvu Izraela. Njegov Makabi je doživeo najteži poraz na domaćem terenu u istoriji kluba.

U 10. kolu lige Makabi je deklasiran od Beitara sa čak 6:2. Da stvari budu gore, meč se igrao u Tel Avivu...

I pored toga što je doživeo epsku bruku, Lazetić je naišao na neočekivanu podršku tamošnje javnosti. Izraelski novinar Avi Nimni istakao je da je Lazetić kao Bog u Makabiju i da neće otići iz kluba posle debakla.

1/5 Vidi galeriju Žarko Lazetić - trener Makabija Foto: Starsport©, Mats Torbergsen / AFP / Profimedia

- Morate shvatiti da u Makabiju postoji hijerarhija i onaj ko odlučuje je Džek Angulidis. Lazetić je kao bog i on je trenutno svemoguć u Makabiju iz Tel Aviva i nema šanse da mu se bilo šta dogodi posle poraza - rekao je on posle meča.

Da li će Lazetić ostati u klubu posle svega videćemo u danima koji su pred nama.

BONUS VIDEO: