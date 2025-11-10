Slušaj vest

Markus Rašford je na najbolji mogući način iskoristio povredu Rafinje i poslednjih nedelja je opravdao očekivanja katalonske javnosti, što potvrđuju i brojke.

Englez je najučinkovitiji igrač u ekipi Hansija Flika, sa šest golova i devet asistencija. Istovremeno, Rašford je i najbolji asistent u "ligama petice" sa sedam asistencija u La Ligi.

U Premijer ligi najbolji sa po tri asistencije su - Antoin Semenjo, Žoao Pedro i Bruno Fernandeš. U Bundesligi najbolji asistenti su Luis Dijaz, Ajntrahtov Uzun i Romulo Kardozo iz RB Lajpciga, koliko imaju i Niko Paz i Franko Dimarko u Seriji A. Najbliži Rašfordu sa dve asistencije manje je Realov Arda Guler, koji ih ima pet. Za kraj, tu je i Liga 1, po četiri asistencije imaju Kebal iz Pariza i Korea iz Lila.

Istina, ovaj parametar neće biti ključan u Barsinoj odluci da otkupi Rašforda, jer Hansi Flik od njega očekuje još veće zalaganje u presingu i igru u defanzivi, u čemu je baš sinoć u Vigu bio bolji nego do sada.

No, jasno je da u Barseloni nemaju razloga da ne otkupe Rašforda za samo 30.000.000 evra.

