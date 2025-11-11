Slušaj vest

Real Madrid nema trećeg napadača, kada ne ide Vinisijusu Žunioru i Kilijanu Embapeu, Rodrigo nije taj na koga se ekipa oslanja.

Ćabi Alonso je od početka postavio Rodriga na klupu, a po svemu prikazanom do sada, nije mnogo pogrešio.

Brazilac je od Alonsovog dolaska odigrao 16 utakmica, ali je na terenu proveo samo 452 minuta, a nije postigao nijedan pogodak.

Ali, ni to nije sve, jer Brazilac nije postigao nijedan gol na poslednjih 29 utakmica u dresu Real Madrida.

Verovali ili ne, Rodrigo je poslednji put pogodio 4. marta ove godine u meču Lige šampiona protiv Atletiko Madrida.

Od tada, postigao je samo jedan gol u prijateljskoj utakmici protiv Tirola, dok je za selekciju Brazila postigao dva gola, u poslednjoj oktobarskoj pauzi protiv Južne Koreje.

