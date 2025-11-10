Slušaj vest

Argentinac koji je, prema mišljenju mnogih, najbolji fudbaler svih vremena, vratio se u Barselonu i stigao na stadion Kamp Nou.

Na žalost navijača ovog kluba, to je uradio samo na kratko.

Lionel Mesi je 2021. godine napustio Barselonu, nakon čega je igrao za Pari Sen Žermen i Inter iz Majamija, čiji je i danas član.

Mesi je video napredak radova na Kamp Nou, prošetao terenom, a objava sa stadiona je izazvala lavinu reakcija. Otprilike dva sata je bilo dovoljno za preko 5 miliona sviđanja i gomilu komentara, pretežno od navijača Barselone koji maštaju o povrtaku najvećeg fudbalera u klupskoj istoriji.

- Sinoć sam se vratio na mesto koje mi nedostaje svim srcem. Mesto gde sam bio neizmerno rećan, gde ste učinili da se osećam kao najsrećnija osoba na svetu. Nadam se da ču jednog dana moći da se vratim i to ne samo da se oprostim kao igrač, što nikada nisam imao priliku da uradim... - poručio je Mesi.

