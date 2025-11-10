Slušaj vest

FK Vojvodina je prepoznatljiv brend na svim meridijanima. U prilog tome govori i najava saradnje sa američkim Šarlotom, članom MLS lige. Klubovi planiraju zajedničke inicijative i akcije koje će biti na obostranu korist.

Predsednik FK Vojvodina, Dragoljub Zbiljić, istakao je značaj ove najavljene saradnje.

– Verujemo da će ovaj korak doprineti razvoju oba kluba, jačanju prijateljskih veza i unapređenju fudbala i sportskih vrednosti s obe strane Atlantik – rekao je prvi čovek „Stare dame“.

Najava saradnje otvorila je prostor za buduće projekte u oblasti razvoja mladih talenata, treninga i struke, sa ciljem da oba kluba imaju koristi od razmene znanja i iskustava.

Američki Šarlot se brzo na tamošnjem fudbalskom tržištu pozicionirao kao klub s ambicijama i jednim od modernijih predstavnika MLS‑a. Ovaj tim smatra se idealnom adresom za razvoj fudbala u SAD i bitnim faktorom kada se govori o celokupnom razvoju najpopularnijeg sporta na planeti.

Prosečna poseta na mečevima Šarlota iznosi oko 35.000 gledalaca, što dovoljno govori o njegovoj popularnosti. Prošlu sezonu završili su na 5. mestu Istočne konferencije MLS lige.

