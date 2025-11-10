Slušaj vest

Iako je njegov tim slavio, atmosfera se usijala u miks zoni gde je Dejan Stankovićušao u verbalni sukob sa jednim novinarom, optuživši ga da ga provocira.

Tenziје oko srpskog stručnjaka se ne smiruju i svako novo kolo u ruskoj Premijer ligi donosi novu dozu pritiska i emocija, bilo da se radi o rezultatima ili dešavanjima van terena. Sam strateg je priznao da je sve što se piše o njemu uticalo na njega i da i dalje utiče.

Najnoviji incident dogodio se upravo posle meča u Groznom, kada je Stanković reagovao burno na pitanje ruskog novinara Adama Ahmedova sa televizije "Match TV".

Ahmedov je izneo priču iz svog ugla.

- Da. Osmehuo sam se i poželeo mu sreću. Šta je trebalo da uradim, da li je želeo da mu se poklonim? Mislim da sam postupuo ispravno. Naravno, ovo nije rutinska situacija, ali da sam rekao bilo šta drugo, to ne bi dovelo do bilo čega dobrog. Pogotovu što se sve dešava pred kamerama i javno je dostupno. Ne mogu se ponašam kao bi inače činio u privatnoj situaciji. Neki ljudi to koriste i ponašaju se ovako - rekao je Ahmedov za kuću koju radi.

1/15 Vidi galeriju Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Uprkos velikom interesovanju medija, zanimljivo je da delegat utakmice nije zabeležio incident u zvaničnom izveštaju, iako je scena iz miks zone izazvala veliku pažnju ruske javnosti i na društvenim mrežama.

Još jedan detalj privukao je pažnju javnosti i ljubitelja fudbala u Rusiji, Dejan Stanković se nije pojavio na konferenciji za medije nakon utakmice, uz objašnjenje da je izgubio glas i nije bio u stanju da govori.

