Umesto luksuznog privatnog aviona, fudbaler Milana, sa igračem Atalante je odabrao jeftini let jedne niskobudžetne kompanije sa kojom se može leteti i za 20ak evra, prenose hrvatski mediji.

To je iznenadilo i oduševilo više od 200 putnika koji su se zatekli u istom avionu.

Modrić i Pašalić, iako milioneri sa impresivnim karijerama, pokazali su skromnost i jednostavnost. Putnici su ih odmah prepoznali, pa su hrvatski reprezentativci tokom leta pozirali za selfije. Avion je poleteo u Bergamu, a sleteo na aerodrom u Zagrebu, gde ih očekuje početak priprema za naredne mečeve.

Luka Modrić u Milanu Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatsku reprezentaciju sada čekaju dva odlučujuća meča u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, najpre protiv Farskih Ostrva kod kuće, a zatim u Podgorici sa Crnom Gorom.

Luka Modrić se odlično uklopio u novi život u Italiji. U dresu Milana je brzo postao ljubimac navijača, a trenutno je najbolje ocenjeni igrač Serije A prema specijalizovanom portalu "Sofa score", iako je zakoračio u 41. godinu života.

S druge strane, Mario Pašalić nosi kapitensku traku u Atalanti.

