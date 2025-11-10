LUKA MODRIĆ NA OKUPLJANJE REPREZENTACIJE DOŠAO LETOM OD 20 EVRA! Najbolji Hrvat svih vremena iznenadio naciju
Umesto luksuznog privatnog aviona, fudbaler Milana, sa igračem Atalante je odabrao jeftini let jedne niskobudžetne kompanije sa kojom se može leteti i za 20ak evra, prenose hrvatski mediji.
To je iznenadilo i oduševilo više od 200 putnika koji su se zatekli u istom avionu.
Modrić i Pašalić, iako milioneri sa impresivnim karijerama, pokazali su skromnost i jednostavnost. Putnici su ih odmah prepoznali, pa su hrvatski reprezentativci tokom leta pozirali za selfije. Avion je poleteo u Bergamu, a sleteo na aerodrom u Zagrebu, gde ih očekuje početak priprema za naredne mečeve.
Hrvatsku reprezentaciju sada čekaju dva odlučujuća meča u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, najpre protiv Farskih Ostrva kod kuće, a zatim u Podgorici sa Crnom Gorom.
Luka Modrić se odlično uklopio u novi život u Italiji. U dresu Milana je brzo postao ljubimac navijača, a trenutno je najbolje ocenjeni igrač Serije A prema specijalizovanom portalu "Sofa score", iako je zakoračio u 41. godinu života.
S druge strane, Mario Pašalić nosi kapitensku traku u Atalanti.
Bonus video: