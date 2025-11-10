Slušaj vest

Nakon neočekivane eliminacije iz Kupa Srbije od Mačve u Šapcu (0:2) i ubedljivog poraza od Čukaričkog u Superligi (1:4) rukovodstvo FK Partizan odlučilo se da smeni trenera Srđana Blagojevića.

Dok sada svi nagađaju koji je to klub koji će Blagojević preuzeti, 52-godišnji stručnjak je za mađarski "Nemzeti sport" rekao da nema ništa protiv povratka u Mađarsku.

- Nisam još pričao ni sa kim u Mađarskoj, ali u fudbalu se stvari brzo dešavaju. Tek sam završio posao u Partizanu pre nedelju dana. Imam jako lepe uspomene na Mađarsku i stekao sam pozitivne utiske tokom dvogodišnjeg rada tamo. Ako stigne poziv za neki zadatak u kojem mogu da pomognem, otvoren sam za saradnju - rekao je bivši trener Partizana.

Blagojević je preuzeo kormilo Partizana početkom 2025. godine, a tog 1. januara je potpisao ugovor do kraja tekuće sezone uz mogućnost produžetka saradnje.

Iako je početkom juna produžio ugovor do završetka aktuelne sezone, nije uspeo da je privede kraju na klupi crno-belih.