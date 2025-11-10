Slušaj vest

Fudbalski klub Atalanta otpustio je danas trenera Ivana Jurića posle loših rezultata.

Atalanta je otpustila 50-godišnjeg hrvatskog trenera posle 11 utakmica u Seriji A i dan nakon poraza od Sasuola 0:3, posle kojeg je ekipa iz Bergama 13. na tabeli sa 13 bodova.

Jurić je u julu preuzeo ekipu i predvodio ju je u 15 utakmica, od kojih je ostvario četiri pobede, po dve u Seriji A i u Ligi šampiona.

"Ivan Jurić razrešen je dužnosti trenera prvog tima zajedno sa najbližim saradnicima. Atalanta zahvaljuje Ivanu Juriću i njegovim saradnicima na trudu i želi im sve najbolje u budućnosti, navodi se u saopštenju Atalante.

Italijanski mediji preneli su da je prvi kandidat uprave za novog trenera Rafaele Paladino.