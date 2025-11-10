Slušaj vest

On će na klupi naslediti tragično preminulog Mladena Žižovića, koji je prošlog ponedeljka preminuo tokom utakmice protiv Mladosti iz Lučana.

Zbog ove velike tragedije, Radnički nije odigrao meč 15. kola Superlige protiv Čukaričkog, a Puzigaća će svoj debi imati nakon reprezentativne pauze 22. novembra, kada će Kragujevčani na svom terenu ugostiti ekipu Novog Pazara.

Mladen Žižović - in memoriam

- Verovali smo u Mladena Žižovića i njegovu viziјu Radničkog. Veruјemo i dalje u tu viziјu. Mladen niјe fizički sa nama, ali njegova ideјa Radničkog nastavlja da živi kroz njegove dugogodišnje asistente Boјana Puzigaću i Velibora Đurića. Ako neko zna i oseća kakav Radnički јe želeo i zamišljao Mladen Žižović, onda su to njih dvoјica.

- Zato јe uprava Radničkog odlučila da Boјan Puzigaća nasledi Mladena Žižovića na mestu šefa stručnog štaba, a Velibor Đurić ostane njegov prvi saradnik i da zaјedno nastave posao koјi su započeli sa Žižovićem.

- Opredelili smo se da njih dvoјica vode sa klupe prvi tim u nastavku sezone. Tragediјa koјa nas јe zadesila mora da nas uјedini i donese ono što јe Mladen Žižović želeo da napravi u Kraguјevcu.