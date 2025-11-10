Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije poslednjih godina uložio je velike napore kako bi privoleo velike talente iz drugih država, a koji vuku srpsko poreklo, da zaigraju za naš nacionalni tim.

Jedan od svežijih primera je fudbaler Atalante Lazar Samardžić, čiji je gol nedavno u Ligi šampiona je očarao Evropu.

Njegovim stopama bi mogao da pođe 17-godišnji Mladen Mijajlović.

Mladić rođen 2008. godine trenutno nastupa za mlađe kategorije Švajcarske, gde ga smatraju najvećim talentom. Mijajlović je član nemačkog bundesligaša Frajburga. U juniorskoj Bundesligi je na devet utakmica ove sezone postigao tri gola i upisao tri asistencije.

Igra na poziciji ofanzivnog veznog fudbalera, centralnog ili desnog, pa ga mnogi smatraju novim Dušanom Tadićem.

Mijajlović je bio član Zofingena do 2022. godine, a naredni tri je nosio dres Araua, sve do januara ove godine kada je potpisao za Frajburg.

O Mijajloviću se poslednjih dana puno piše, pošto je u pobedi Švajcarske nad Meksikom (3:1) na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina postigao dva gola i bio proglašen za najboljeg igrača meča.

Iako nastupa za Švajcarsku, Mijajlović ne bi imao problem da zaigra za seniorski tim Srbije. Prema pravilima FIFA, igrači koji su igrali za mlađe selekcije jedne države, mogu da promene reprezentaciju i u seniorskoj konkurenciji nastupe za drugu državu.