Šeško se povredio u subotu tokom prvog poluvremena utakmice protiv Totenhema (2:2) u Premijer ligi, nakon što ga je oborio protivnički igrač Miki van de Ven. On je snimljen kako napušta stadion bez štaka, ali da hoda otežano, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Upitan da li je problem ozbiljan, trener Junajteda Ruben Amorim rekao je da se sa povredom kolena "nikad ne zna" i da bi Šeško trebalo da bude pregledan jer bi to moglo da utiče na planove u januaru.

Iako se pun obim povrede i dužina njegovog odsustva neće potvrditi dok se ne obave dodatni pregledi, klub nije zabrinut da bi 22-godišnji fudbaler mogao mesecima da bude van terena, naveo je BBC.

1/5 Vidi galeriju Totenhem - Mančester junajted, finale Lige Evrope Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Slovenije u kvalifikacionoj Grupi B zauzima treće mesto na tabeli sa tri boda iz četiri utakmice i u predstojećim utakmicama protiv Kosova i Švedske mora da ostvari obe pobede kako bi zadržala šanse za plasman u baraž.

Švajcarska je prva sa 10 bodova, Kosovo ima sedam, a poslednjeplasirana Švedska jedan bod.

Prvoplasirane ekipe plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, a drugoplasirane će igrati u baražu.