Slušaj vest

Fudbalski klub Lil oglasio se posle gostovanja Crvenoj zvezdi u Ligi Evrope i Strazburu u prvenstvu Francuske zbog rasizma navijača.

1/19 Vidi galeriju Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

No, za razliku od ustaljene prakse da se klubovi žale na ponašanje navijača protivničkih ekipa, Lil je osudio ponašanje svojih navijača na pomenuta dva gostovanja.

Na zvaničnoj stranici Lila osvanulo je saopštenje koje prenosimo u celosti.

"Lil najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje, kao i govor mržnje i rasističke uvrede koje su pojedinci uputili u sektoru namenjenom gostujućim navijačima tokom utakmica u Beogradu i Strazburu, odigranih prošlog četvrtka i nedelje.

Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunoj su suprotnosti sa vrednostima koje klub dosledno brani i promoviše.

Uprkos brojnim inicijativama za podizanje svesti i prevenciju koje je Lil sproveo u borbi protiv svih oblika diskriminacije, pojedinci su svesno iskoristili putovanja kako bi zloupotrebili fudbalski ambijent i izrazili svoju mržnju.

Ti ljudi nikada neće biti dobrodošli u zajednici Lila i ni na koji način ne mogu biti smatrani navijačima, jer su njihovi postupci u potpunoj suprotnosti sa etikom i temeljnim principima Kluba i njegove zajednice. Većinu ovakvih ponašanja spontano su osudili (pravi) navijači Lila, putem platforme za prijavu incidenata koju je Klub uspostavio 2023. godine, kao i putem društvenih mreža. Lil iskreno zahvaljuje svima koji su doprineli prijavljivanju ovih incidenata, pokazujući time svoju posvećenost i vrednosti koje dele sa Klubom.

Već od jutros pokrenute su konkretne mere. U toku je postupak identifikacije osoba koje su učestvovale u incidentima, sa ciljem podnošenja više prijava nadležnim policijskim organima. Lil namerava da zahteva krivične postupke i odgovarajuće sankcije protiv njih. Nezavisno od ishoda pravnih procesa, Klub će u narednim danima izreći zabranu ulaska na stadion i druge komercijalne sankcije, koje će stupiti na snagu odmah, u skladu sa odredbama zakona Larive (Larrivé).

Lil još jednom odlučno potvrđuje da takvi postupci - i takvi pojedinci, koji nepravedno bacaju senku na sve istinske navijače koji Klub podržavaju s poštovanjem i dostojanstvom - nemaju nikakvo mesto u fudbalu, niti u okviru LOSC-a, niti u okviru njegove zajednice", istakli su iz francuskog kluba.