Reprezentacija Srbije odradila je prvi trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi pred duele koji slede protiv Engleske u Londonu 13. novembra i tri dana kasnije u Leskovcu, kada će rival Orlovima biti Letonija.

Orlovi će u utorak imati dva treninga, a u sredu pre podne na programu je i zvanični trening, takođe u SC FSS od 11 sati, koji će biti otvoren za medije prvih 15 minuta, a onda sledi odlazak u London.