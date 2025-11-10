Fudbaleri Srbije upalili motore...
PRVI TRENING ORLOVA POD PALICOM VELJKA PAUNOVIĆA! Pogledajte atmosferu pred mečeve sa Engleskom i Letonijom! VIDEO
Reprezentacija Srbije odradila je prvi trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi pred duele koji slede protiv Engleske u Londonu 13. novembra i tri dana kasnije u Leskovcu, kada će rival Orlovima biti Letonija.
Trening oporavka posle ligaških utakmica tokom vikenda jedna grupa igrača odradila je na terenu „Mišel Platini“, druga u sali Sportskog centra.
Veljko Paunović na promociji u FSS Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Orlovi će u utorak imati dva treninga, a u sredu pre podne na programu je i zvanični trening, takođe u SC FSS od 11 sati, koji će biti otvoren za medije prvih 15 minuta, a onda sledi odlazak u London.
