Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović govorio je za Arena sport o aktuelnim temama.

Paunović, koji je večeras odradio prvi trening, je u intervjuu za ovaj TV kanal, između ostalog, odgovorio na pitanje da li i šta može iz drugih sportova da se primeni u fudbalu.

"Mislim da puno može da se nauči iz naših sportova, pogotovo iz košarke. Nije još uvek zvaničan poziv, ali bih voleo da pozovem Željka Obradovića i naše velike stručnjake, uspešne u različitim zemljama i na kontinentima, koji mogu da doprinesu zajedništvu i duhovnom usmerenju jedne grupe igrača kao što je fudbalska reprezentacija Srbije i daju novu dimenziju i novi smer. U fudbalu smo zatvoreni, povlašćeni i imamo status koji često ne opravdamo. Zato mislim da možemo da se otvorimo prema takvim ljudima", poručio je Paunović.

Paunović se tokom intervjua još jednom dotakao najboljeg trenera Evrolige svih vremena Željka Obradovića, kao i Svetislava Pešića.

"Može da pomogne i na ličnom i na grupnom nivou. S obzirom na urgentnost situacije, razmišljam kako na najbolji način mogu da iskoristim vreme koje imamo. Ali sigurno je da postoje ideje i mogućnosti koje možemo da sprovedemo".